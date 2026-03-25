【スシロー×アニメ「文豪ストレイドッグス」コラボキャンペーン】 4月1日～4月19日 開催予定

あきんどスシローは、アニメ「文豪ストレイドッグス」とのコラボレーションを全国の「スシロー」にて4月1日から実施する。期間は4月19日まで。

「文豪ストレイドッグス」は文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション作品。4月にTVアニメ放送十周年を迎える。今回、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいとの想いからアニメ「文豪ストレイドッグス」との初コラボレーションが実現した。

今回のコラボレーションのテーマは「春うらら、来たれスシロー」。春の訪れを感じるテーマに合わせ「文豪ストレイドッグス」のキャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインも用意されている。キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめるコラボ限定ピック（全12種）付きのメニューが3種類登場。「サーモン バジルマヨチーズ炙り」は焼とろサーモンに、チーズとバジルマヨをトッピングして店内でひとつひとつ丁寧に炙った一皿で、チーズとバジルの香りが食欲をそそり、マヨのコクが食べたときの満足感を演出する。また「マーラー風赤えび揚げネギ添え」と「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」はふり塩加工で旨みを引き出した赤えびや、ジューシーなグリルチキンに、特製のマーラーソースと揚げネギの風味がマッチして、絶妙なおいしさを楽しめる。

日常の様々なシーンでも使用できるコラボ限定クリアカード（全7種）付きの「天然インド鮪6貫盛り」や、キャラクターの春の私服姿をデザインしたコラボ限定アクリルスタンド（全3種）付きのソフトドリンクも販売される。

コラボ限定ピック付き対象商品

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り

価格：280円～

コラボ限定ピックの手配総数36万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる。

※通常の「サーモン バジルマヨチーズ炙り」も販売しているため、注文の際は注意してほしい。

※お持ち帰り対象外。

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え

価格：280円～

コラボ限定ピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる。

※通常の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」も販売しているため、注文の際は注意してほしい。

※お持ち帰り対象外。

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え

価格：280円～

コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる。

※お持ち帰り対象外。

【コラボ限定ピック（全12種）イメージ】

コラボ限定ピックはランダム提供。デザインは選べない

コラボ限定クリアカード付き対象商品

文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り

価格：1,220円～

コラボ限定クリアカードの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる。

※通常の「天然インド鮪6貫盛り」も販売しているため、注文の際は注意してほしい。

※お持ち帰り対象外。

※盛り合わせ内容：大とろ1貫、中とろ2貫、炙り中とろ1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫

【コラボ限定クリアカード付き（全7種）イメージ】

背景が透けるクリア仕様。風景と重ねて映える。コラボ限定クリアカードはランダム提供。デザインは選べない

抽選で100名に「文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セット」が当たる！

応募期間：4月1日～4月19日23時59分

コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100名に「文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり 7種セット」が当たるキャンペーンに参加できる。

【応募方法】

コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙に記載されている二次元コードから抽選キャンペーンサイトアクセスし、シリアルコードを入力するとその場で抽選結果がわかる。

コラボ限定アクリルスタンド付き対象商品

文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

コラボ限定アクリルスタンドの手配総数12.6万セット分が完売次第終了。一部店舗では対象ドリンクが異なる場合がある

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なる。

※通常の「ソフトドリンク」も販売しているため、注文の際は注意してほしい。

※手配数量は対象商品に付くグッズの総数。

【コラボ限定アクリルスタンド（全3種）イメージ】

描き下ろしイラストを使用したデザイン。コラボ限定アクリルスタンドはランダム提供。デザインは選べない

コラボ限定アクリルスタンドにはスシロー5%OFFクーポンが付いてくる。利用可能期間中に何度でも使える。利用可能期間は5月7日から5月31日まで。

利用可能期間内に同封されている別紙の二次元コードをスマートフォンで読み込み、WEBページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませて使用する。

※「お持ち帰りネット注文」・「デリバリー」は対象外。

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」・「京樽・スシロー」では利用できない。

SNSキャンペーン開催

キャンペーン期間：4月1日～4月19日

キャンペーン開催中にスシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は4月1日8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で20名に「スシローで使えるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。

【応募方法】

（1）スシロー公式Xアカウントをフォロー

（2）コラボキャンペーン期間中にスシロー公式Xアカウントから投稿される対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポスト

□スシロー公式X

【賞品・当選人数】

「スシローで使えるお食事券10,000円分」×20名

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」・「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピック・クリアカード・アクリルスタンドは、対象商品1点につきランダムで1点ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※すべての商品は、グッズの手配総数が完売次第終了となります。※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※画像はイメージです。



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