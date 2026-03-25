老齢年金を受け取りながら働く場合、「収入が増えると年金が減ってしまうのでは」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。とりわけ、パートで「月10万円」程度の収入を得るケースでは、「働いた分だけ損になるのか」が気になるところでしょう。 もっとも、年金が調整されるのは、すべての老齢年金受給者ではありません。また、収入があるだけで直ちに年金が減る仕組みでもありません。本記事では、「在職老