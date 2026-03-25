フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。番組オフショットを公開した。「今日のフジテレビ『ぽかぽか』は、“春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク”の3日目」と書きだした神田。「MCの3人と水曜レギュラー全員で、都内で各自のオススメの場所を巡りました」と報告した。「私は写真担当だったので、オフショットが満載」とつづって共演者の様子をアップ。「ゴリエさんと勝野アナが今日でご出演