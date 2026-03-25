元総合格闘家の浅倉カンナが２４日に、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。生まれたばかりの赤ちゃんの手と「３／２４」に絵文字のベビーとピンクリボンの絵文字をつけた。一夜明けた２５日には祝福ポストを引用投稿した。浅倉は昨年７月にＤＪ、音楽プロデューサーのＮＯＲＩＩとの結婚をＳＮＳで発表。その際に更新した自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは「子供は欲しいしね。年齢的にも２８なんで、いい時期なん