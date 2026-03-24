春の選抜高校野球大会第6日。熊本工業が、1回戦で強豪の大阪桐蔭と対戦しました。春夏あわせて9回の優勝を誇る大阪桐蔭との試合。初回、熊工のエース、堤がいきなり捕まります。2アウト2塁からタイムリーヒットを打たれ先制を許します。しかし堤は2回以降立て直し、ランナーを出しながらも要所を締めるピッチングで得点を与えません。1点を追う熊工は6回、2番・前髙のチーム初ヒットとデッドボ}