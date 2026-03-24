「不二家」は、4月1日（水）から4月3日（金）の3日間限定で、人気の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」を半額で販売するキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】お得な応援価格で販売！「ガナッシュショコラ」など3品も登場■値上げが続く今だから今回実施されるのは、人気の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」が、通常価格667円のところ半額の333円で販売される