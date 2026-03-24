不二家、3日間限定“半額キャンペーン”開催！ ショートケーキ＆チョコ生ケーキがお得
「不二家」は、4月1日（水）から4月3日（金）の3日間限定で、人気の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」を半額で販売するキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】お得な応援価格で販売！ 「ガナッシュショコラ」など3品も登場
■値上げが続く今だから
今回実施されるのは、人気の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」が、通常価格667円のところ半額の333円で販売されるお得な企画（価格は税込）。
ケーキは、1会計につき各4個まで購入可能。数量限定のため、商品がなくなり次第終了となる。
また、「ガナッシュショコラ」「苺とレアチーズ」「苺のボンブショート」が応援価格で店頭に並ぶほか、お得な週末セールも順次実施され、値上げが続く中でもスイーツを気軽に楽しめるよう、求めやすい価格帯の商品が多数そろう。
【写真】お得な応援価格で販売！ 「ガナッシュショコラ」など3品も登場
■値上げが続く今だから
今回実施されるのは、人気の「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」が、通常価格667円のところ半額の333円で販売されるお得な企画（価格は税込）。
ケーキは、1会計につき各4個まで購入可能。数量限定のため、商品がなくなり次第終了となる。
また、「ガナッシュショコラ」「苺とレアチーズ」「苺のボンブショート」が応援価格で店頭に並ぶほか、お得な週末セールも順次実施され、値上げが続く中でもスイーツを気軽に楽しめるよう、求めやすい価格帯の商品が多数そろう。