インスタグラムで公開ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスパーリングに大物が訪問。カメラの前におさまった豪華な1枚がファンの視線を釘付けにしている。5月2日の中谷潤人戦に向け、調整に励む井上。その隣に並んでいたのはDeNA前監督の52歳、三浦大輔氏だ。トレードマークのリーゼントヘアではなく、井上が所属するジムの大橋秀行会長と3人でカメラへ目線を送った。三浦氏が自身のイン