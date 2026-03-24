インスタグラムで公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスパーリングに大物が訪問。カメラの前におさまった豪華な1枚がファンの視線を釘付けにしている。

5月2日の中谷潤人戦に向け、調整に励む井上。その隣に並んでいたのはDeNA前監督の52歳、三浦大輔氏だ。トレードマークのリーゼントヘアではなく、井上が所属するジムの大橋秀行会長と3人でカメラへ目線を送った。

三浦氏が自身のインスタグラムで実際の写真を公開。「大橋ボクシングジムで井上尚弥選手のスパーリング見学！ ヨ・ロ・シ・ク！！」と綴った投稿にファンも大興奮だった。

「神奈川のレジェンドおおぉ」

「リーゼントではない三浦監督も男前で良いですねぇ！」

「全員強そうですね」

「このスリーショット強すぎますね」

井上は昨年、自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）、12月にアラン・ピカソ（3-0判定勝ち）と対戦し、歴代最多の世界戦27連勝を達成した。5月2日には、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷とのビッグマッチに臨む。



（THE ANSWER編集部）