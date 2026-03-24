【モデルプレス＝2026/03/24】Aぇ! groupが、ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」のテーマソングを担当することが決定。あわせて、新テーマソング『この朝は』を槇原敬之とヒャダインが手掛けることも明らかとなった。【写真】ライブ初日に流血した31歳STARTOアイドル◆Aぇ! group「おはよう朝日です」新テーマソングを担当コンサート、舞台、バラエティ、CMなど多方面で存在感を放つAぇ! group。メンバーの正門良規、末