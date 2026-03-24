宝塚歌劇団の元娘役で、女優の彩月つくし（32）が23日、自身のインスタグラムで慶応大経済学部を卒業したことを報告した。 【写真】2人の子どもに卒業を祝福される彩月大学生のママってすごい！ 彩月は「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と発表。これまでの人生について「宝塚の舞台に憧れ、15歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、17歳から社会人として舞台に立ち始めました」と明か