2024年に急逝した中山美穂さんのオフィシャルサイトが23日、今年3月末をもって閉鎖することをサイト内で発表した。 【写真】美人姉妹として知られた中山美穂さんと中山忍の2ショット 公式サイトでは「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします」と発表。「これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます