2024年に急逝した中山美穂さんのオフィシャルサイトが23日、今年3月末をもって閉鎖することをサイト内で発表した。



【写真】美人姉妹として知られた中山美穂さんと中山忍の2ショット

公式サイトでは「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします」と発表。「これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と結んだ。



2024年12月に公式サイトで、WEBコンテンツの新規投稿、エッセイ誌の発送、バースデーメールの配信(※一部コンテンツは不定期で更新の可能性)が提供停止となることが告知されたが、多くのファンの声もあって「ご希望のお客様には、2025年4月1日以降もファンクラブコンテンツを閲覧・ご利用いただけるようにいたします」と発表されていた。その期限が2026年3月31日だった。今年4月以降については「オフィシャルサイトは2026年4月1日に閉鎖し、以降アクセスできなくなります」と記されている。



（よろず～ニュース編集部）