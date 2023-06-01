春はもうすぐそこ……だけれど、朝晩はまだまだ肌寒さが続く時期。そんな日は、あつあつのとろみがたまらない〈あんかけごはん〉でほっこりしませんか？中華風や和風のあんかけはよく食べるけれど、というかたにぜひ作ってほしいのが韓国風のあんかけごはん。ひき肉にもやしやほうれん草を合わせたピリ辛あんが、キムチを添えた雑穀米にめちゃめちゃ合う〜！一皿で野菜もしっかり摂れて、おなかの中からぽかぽか温まるメニューで