新感覚の韓国風ごはん！野菜もどっさり『もやしとほうれん草のビビンバ風あんかけ』

春はもうすぐそこ……だけれど、朝晩はまだまだ肌寒さが続く時期。そんな日は、あつあつのとろみがたまらない〈あんかけごはん〉でほっこりしませんか？



中華風や和風のあんかけはよく食べるけれど、というかたにぜひ作ってほしいのが韓国風のあんかけごはん。ひき肉にもやしやほうれん草を合わせたピリ辛あんが、キムチを添えた雑穀米にめちゃめちゃ合う〜！ 一皿で野菜もしっかり摂れて、おなかの中からぽかぽか温まるメニューです。

『もやしとほうれん草のビビンバ風あんかけ』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……150g

もやし……1袋（約200g）

ほうれん草……1/4わ（約50g）

温かい雑穀ご飯……400g

ごま油……大さじ1



〈A〉

玉ねぎのすりおろし……1/8個分（約25g）

にんにくのすりおろし……1/4かけ分

砂糖……大さじ1

コチュジャン……大さじ1

しょうゆ……大さじ2



〈水溶き片栗粉〉

水……1カップ

片栗粉……大さじ1



白菜キムチ……80g

作り方

(１)ほうれん草は長さ4cmに切る。〈A〉、水溶き片栗粉の材料はそれぞれ混ぜる。

(２)フライパンにごま油を中火で熱し、ひき肉を入れて炒める。肉の色が変わったらもやし、ほうれん草を加え、しんなりとするまで炒める。

(３)〈A〉を加えて炒め合わせ、全体になじんだら、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加え、とろみをつける。

水溶き片栗粉を加えるときは、必ず再び混ぜてから。好みのとろみになるまで混ぜながら加熱してください。

(４)器にご飯を等分に盛り、(３)をかける。白菜キムチを添える。

あんに玉ねぎのすりおろしを加えることで、甘みとこくがグンとアップするのもおいしさのポイント。ひと味違ったあんかけごはん、ぜひお試しください！

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）

