新感覚の韓国風ごはん！野菜もどっさり『もやしとほうれん草のビビンバ風あんかけ』
春はもうすぐそこ……だけれど、朝晩はまだまだ肌寒さが続く時期。そんな日は、あつあつのとろみがたまらない〈あんかけごはん〉でほっこりしませんか？
中華風や和風のあんかけはよく食べるけれど、というかたにぜひ作ってほしいのが韓国風のあんかけごはん。ひき肉にもやしやほうれん草を合わせたピリ辛あんが、キムチを添えた雑穀米にめちゃめちゃ合う〜！ 一皿で野菜もしっかり摂れて、おなかの中からぽかぽか温まるメニューです。
『もやしとほうれん草のビビンバ風あんかけ』のレシピ
材料（2人分）
合いびき肉……150g
もやし……1袋（約200g）
ほうれん草……1/4わ（約50g）
温かい雑穀ご飯……400g
ごま油……大さじ1
〈A〉
玉ねぎのすりおろし……1/8個分（約25g）
にんにくのすりおろし……1/4かけ分
砂糖……大さじ1
コチュジャン……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
〈水溶き片栗粉〉
水……1カップ
片栗粉……大さじ1
白菜キムチ……80g
作り方
(１)ほうれん草は長さ4cmに切る。〈A〉、水溶き片栗粉の材料はそれぞれ混ぜる。
(２)フライパンにごま油を中火で熱し、ひき肉を入れて炒める。肉の色が変わったらもやし、ほうれん草を加え、しんなりとするまで炒める。
(３)〈A〉を加えて炒め合わせ、全体になじんだら、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加え、とろみをつける。
(４)器にご飯を等分に盛り、(３)をかける。白菜キムチを添える。
あんに玉ねぎのすりおろしを加えることで、甘みとこくがグンとアップするのもおいしさのポイント。ひと味違ったあんかけごはん、ぜひお試しください！