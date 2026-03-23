日産の新型高級SUV2026年3月16日にインフィニティは、2列シートミッドサイズ高級SUV新型「QX65」を3月26日の午後7時（米国東部時間）に発表すると公表し、同車のティザー画像を初公開しました。インフィニティは、日産が米国など、国外で展開する高級ブランド。新型QX65は2021年以来となるインフィニティの完全新型モデルです。2017年に生産終了となった「FX」（2013年から「QX70」）の精神を受け継いだスポーティなファストバ