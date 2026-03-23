日産の新型高級SUV

2026年3月16日にインフィニティは、2列シートミッドサイズ高級SUV新型「QX65」を3月26日の午後7時（米国東部時間）に発表すると公表し、同車のティザー画像を初公開しました。

インフィニティは、日産が米国など、国外で展開する高級ブランド。新型QX65は2021年以来となるインフィニティの完全新型モデルです。2017年に生産終了となった「FX」（2013年から「QX70」）の精神を受け継いだスポーティなファストバックフォルム、ホスピタリティの行き届いたキャビン、そしてレスポンスに優れるパフォーマンスが特徴的だといいます。

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また、ミッドサイズラグジュアリーセグメントの中心を担うべく設計されたという新型QX65ですが、今回ティザー画像が公開されており、これを見るとフロントフェイスがぼんやり浮かび上がっています。

実は、QX65についてはそのコンセプトモデルとなる「QX65モノグラフ」がすでに2025年8月15日に公開されており、おおよそのエクステリアが判明しています。

QX65モノグラフでは、ホイールを隅へ押し出したパッケージと張り出したフェンダー、水平基調のテーマラインがワイドな姿勢を強調していたほか、フロントには竹林を想起させるグリルと、ワイドに延びるデジタル・ピアノキーLEDを装備していました。

この演出は「並外れたもの」を意味する「カブク（Kabuku）」の精神を示し、日本文化の歌舞伎の大胆さや独創性をデザインに込めたものだといいます。

そんな和のテイストを取り入れるであろう新型QX65は、2026年3月26日の午後7時（米国東部時間）に発表される予定。同日の発表に注目です。