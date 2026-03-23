Red Hatはこのほど、NVIDIAのAIカンファレンス「NVIDIA GTC 2026」の開催に合わせ、Red Hat AIプラットフォームにデプロイ可能な「NVIDIA OpenShell」および「NVIDIA NemoClaw」を紹介した。近年、AIはチャットボットから自律的にタスクを実行するエージェントへと進化し、企業導入の動きが加速している。一方で、外部サービスや社内データにアクセスするその特性ゆえに、不正アクセスや情報漏えいといったリスクが顕在化し、本番