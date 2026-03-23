◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦三重2―0佐野日大（2026年3月23日甲子園）佐野日大（栃木）の麦倉洋一監督は0―2の敗戦に「勝ちたかったけど、勝たせてあげられなかった。三重高校さんの前に何もできず、完敗です。私の責任。生徒たちはよくやってくれた」と無念さをにじませた。自身は同校エースとして出場した89年夏の甲子園開幕戦でソロ本塁打を放って1―0で完封勝利。平成最初の甲子園で完封＆本塁打1号をマー