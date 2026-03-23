SUVへと進化した新型インサイトに販売店の反応は？2026年3月5日、ホンダは新型「インサイト」を2026年春に発売すると発表しました。また、同年3月19日からは先行予約の受付が開始される予定で、復活を待ち望んでいたユーザーからも注目が集まっています。インサイトは、1999年にホンダ初の量産ハイブリッド車として誕生したモデルです。初代は2ドアクーペ、2代目はファストバック、3代目はセダンと、世代ごとに大きく姿を変え