俳優の鈴木亮平さんは3月23日、自身のInstagramを更新。“夫婦”ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】鈴木亮平の“夫婦”ショット「さすが兵庫県コンビ」鈴木さんは「第9話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづり、主演するドラマ『リブート』（TBS系）のオフショットを投稿。同ドラマで夫婦役を演じる俳優の戸田恵梨香さんと満面の笑みを浮かべています。2人の表情にほっこりとする