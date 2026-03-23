「期待して…いいんですね!?」鈴木亮平、“夫婦”ショットを公開！ 「エモすぎる」「なんか泣ける」
俳優の鈴木亮平さんは3月23日、自身のInstagramを更新。“夫婦”ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】鈴木亮平の“夫婦”ショット
ファンからは「エモすぎる」「なんか泣ける」「素敵なツーショット」「ずっと夫婦で居たんだね…」「さすが兵庫県コンビ」「ロス確定です」「期待して…いいんですね!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】鈴木亮平の“夫婦”ショット
「さすが兵庫県コンビ」鈴木さんは「第9話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづり、主演するドラマ『リブート』（TBS系）のオフショットを投稿。同ドラマで夫婦役を演じる俳優の戸田恵梨香さんと満面の笑みを浮かべています。2人の表情にほっこりとすると共に、物語の結末が気になる1枚です。
「親子3ショットに泣けてきます」22日には「今夜は『リブート』第9話」とつづり、戸田さんと息子役を演じる子役の矢崎滉さんとの“家族”ショットを公開した鈴木さん。ファンからは「この写真はやばい」「親子3ショットに泣けてきます」「幸せになってほしい」といった反響が寄せられていました。同ドラマの最終回は29日放送予定。楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)