俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査に参加する公開オーディションプロジェクト「THE OPEN CALL」が、募集期間の延長を発表した。オリジナル映画の主要キャストを募る本企画の2次募集として、4月19日午後5時まで受け付ける。【動画】山田孝之のコメント映像本プロジェクトは、2027年公開予定のオリジナル映画のキャスト選考を目的とした大規模オーディション。15歳以上であれば性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わ