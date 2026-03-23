山田孝之企画・プロデュースのオリジナル映画主要キャスト公開オーディション「THE OPEN CALL」募集期間延長
俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査に参加する公開オーディションプロジェクト「THE OPEN CALL」が、募集期間の延長を発表した。オリジナル映画の主要キャストを募る本企画の2次募集として、4月19日午後5時まで受け付ける。
【動画】山田孝之のコメント映像
本プロジェクトは、2027年公開予定のオリジナル映画のキャスト選考を目的とした大規模オーディション。15歳以上であれば性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず応募可能で、「演技力」と「人間力」を基準に新たな才能の発掘を目指す。
山田のほか、伊藤主税、阿部進之介（以上、「THE OPEN CALL」企画・プロデュース）、榊原有佑（オリジナル映画 脚本・監督）、山田兼司（オリジナル映画 企画監修）ら映画・映像分野で実績を重ねてきたクリエイター陣が参加。
最大の特徴は、オーディションの過程そのものを創作プロセスに組み込み、参加者の個性や感情を脚本に反映させながら映画を共に作り上げていく点。挑戦のプロセス自体が物語となる、新しい映画制作の形を提示するプロジェクトとして注目を集めている。
オーディションの全過程は、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で今秋独占配信予定。俳優オーディションに加え、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションによるエンディング楽曲オーディションも開始されており、映像と音楽の両面から作品制作に参加できる革新的な試みとなっている。
第1次審査は3月19日に締め切られ、2月2日の開始から約1ヶ月半に全国各地はもちろん海外からも応募が寄せられるなど大きな関心を集めた。運営側はより多くの挑戦の機会を提供するため、募集期間の延長を決定したという。
企画・プロデュースを務める伊藤は、「想像を超える反響と多くの応募をいただいている。プロジェクトは長期にわたるため、スケジュール調整や参加の可否に迷っている人の声も多く寄せられた。多くの人のチャレンジに寄り添い、門戸を広げ、参加者と共に映画を創ることがコンセプト。ぜひこの機会に思いを届けてほしい」とコメントしている。
【動画】山田孝之のコメント映像
本プロジェクトは、2027年公開予定のオリジナル映画のキャスト選考を目的とした大規模オーディション。15歳以上であれば性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず応募可能で、「演技力」と「人間力」を基準に新たな才能の発掘を目指す。
最大の特徴は、オーディションの過程そのものを創作プロセスに組み込み、参加者の個性や感情を脚本に反映させながら映画を共に作り上げていく点。挑戦のプロセス自体が物語となる、新しい映画制作の形を提示するプロジェクトとして注目を集めている。
オーディションの全過程は、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で今秋独占配信予定。俳優オーディションに加え、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションによるエンディング楽曲オーディションも開始されており、映像と音楽の両面から作品制作に参加できる革新的な試みとなっている。
第1次審査は3月19日に締め切られ、2月2日の開始から約1ヶ月半に全国各地はもちろん海外からも応募が寄せられるなど大きな関心を集めた。運営側はより多くの挑戦の機会を提供するため、募集期間の延長を決定したという。
企画・プロデュースを務める伊藤は、「想像を超える反響と多くの応募をいただいている。プロジェクトは長期にわたるため、スケジュール調整や参加の可否に迷っている人の声も多く寄せられた。多くの人のチャレンジに寄り添い、門戸を広げ、参加者と共に映画を創ることがコンセプト。ぜひこの機会に思いを届けてほしい」とコメントしている。