フランクフルトはマインツに屈し欧州カップ戦争いに痛手ドイツ1部フランクフルトは現地時間3月22日、ブンデスリーガ第26節でマインツとアウェーで対戦し、1-2で敗れた。フランクフルトの日本代表MF堂安律は先発フル出場を果たし、低調なチームの中で孤軍奮闘。現地メディアではその働きに一定の評価が与えられている。上位進出へ勝ち点3が欲しいフランクフルトだったが、試合は苦しい展開を強いられた。攻撃陣が沈黙する一方で