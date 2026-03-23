熟練スタッフによる“本気”の軽スポーツモビリティビジネスのグローバル商社であるSPKは2026年3月19日、ダイハツのエントリー軽コンパクトカー「ミライース」を基にしたコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」を正式に発表しました。この特別なモデルは100台の限定生産で、同日の午前10時から抽選申し込みの受付が開始されました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ「ミライース”ターボ”」です！ 画