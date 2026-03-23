熟練スタッフによる“本気”の軽スポーツ

モビリティビジネスのグローバル商社であるSPKは2026年3月19日、ダイハツのエントリー軽コンパクトカー「ミライース」を基にしたコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」を正式に発表しました。

この特別なモデルは100台の限定生産で、同日の午前10時から抽選申し込みの受付が開始されました。

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このコンプリートカーは、「走る楽しさをみんなのものに」というテーマのもとで開発されました。ダイハツと共同で運営する「D-SPORT Racing Team」がモータースポーツ活動で培った知見を反映させ、ベースとなるミライースに標準設定のないターボエンジンと5速マニュアルトランスミッション（MT）を搭載しているのが最大の特徴です。

心臓部には、最高出力64馬力／6400rpm、最大トルク92Nm／3200rpmを発生する660cc 3気筒インタークーラーターボエンジン「KF-VET」型を採用しています。これに専用ECUとフロア5速MTが組み合わされ、ミライース本来の軽量なボディを活かした刺激的なドライビング体験を可能にしています。

走行性能を高めるための装備はエンジンだけではありません。コーナリング時にフロント左右輪へ駆動力を適切に配分するスーパーLSDを搭載し、スムーズな旋回性能とコーナー立ち上がりでの鋭い加速を実現します。

また、出力向上に対応するため、フロントブレーキはソリッドディスクから14インチのベンチレーテッドディスクへと変更され、専用キャリパーも装備。これにより、モータースポーツ走行においても十分な制動力を確保しています。

特筆すべきは、その特殊な製造工程です。エンジンと5速MTの搭載は、一度完成した新車をダイハツの工場内で再び分解し、熟練のスタッフが手作業で組み付けを行っています。通常、チューニングショップなどでのエンジン載せ替えには中古品が用いられることが多い中、このモデルでは純正の新品部品が使用されており、メーカーの生産ラインで実施される高い品質管理が維持されている点も大きな特徴です。

ボディには6点式のロールケージが装備され、車体剛性が大幅に引き上げられています。このロールケージの組み込みも、エンジン換装と同様にダイハツの工場で職人の手作業によって行われます。ダッシュボードに穴を開けて通す「貫通式」構造としたことで、インテリアの美観を損なわないよう配慮されています。

ターボエンジンやロールケージといった重量増につながるパーツを多数採用しながらも、車両重量はわずか710kg（SPK測定値）に抑えられており、クルマの俊敏性は失われていません。

内外装は、ブラックのスチールホイールや専用の「D-SPORT」エンブレム、5速MT化に伴う専用センターコンソール、そして100台限定を証明するシリアルナンバープレートが装着されます。

それ以外の部分はベースグレードのミライースと同等で、ユーザーが自らカスタムを楽しむための「キットカー」として位置づけられています。5ドア／4人乗りの仕様は変更なく、先進運転支援システム「スマートアシストIII」もそのまま搭載されているため、日常の使い勝手や安全性は通常モデルと変わりません。

オプションとして、RECARO製フルバケットシートや各種メーター、専用ブレーキパッドなども用意されています。

車両価格（消費税込）は299万8600円です。新車を手作業で再分解・組み立てするという複雑な工程を経ながら、極めて安価な価格設定が実現されました。

購入後のメンテナンスや整備は全国のダイハツ販売店で受けることができ、新車保証にも対応しています。なお、車両はミライースの改造車扱いとなり、型式は「5BA-LA350S改」で、初回車検は2年です。

抽選販売の申し込みは、2026年3月19日の午前10時から4月6日の23時59分までの期間、D-SPORT Racingの特設ページで受け付けています。

同モデルに対して、ネット上やSNSでは「ついに来た！」「今年最高のニュース！」と大歓迎する声や、710kgの超軽量ボディに64馬力ターボと5速MTの組み合わせは、絶対に反則級の楽しさ」とスペックを絶賛する意見など、興奮気味に語るファンが多数見受けられます。

また、約300万円という価格に対して「完成した新車をダイハツ工場の職人がわざわざ手作業で分解し、新品のターボエンジンとMTを載せ替え、ロールケージまで貫通式で組んでいる手間を考えたらむしろ安すぎる」「新車保証（ディーラーでのメンテナンス）が付くのだから完全なバーゲンプライスだ」といったコストパフォーマンスの高さを称賛するコメントも見受けられます。

さらに、「この内容ならリセールが良さそう」「販売台数的にプレミア付くかも」など、その希少性を評価する声も寄せられています。

総じて、単なる移動の足（エコカー）として定着していたミライースを、メーカー直系の「ガチのモータースポーツベース車」として本気で作ってきたダイハツおよびD-SPORTの姿勢に対し、ネット上の車好きからは惜しみない称賛と高い熱量が向けられているようです。