東北―帝京長岡2回表東北2死二塁、進藤が右前に適時打を放つ。捕手松本＝甲子園選抜高校野球大会第5日は23日、甲子園球場で1回戦が行われ、東北（宮城）が初出場の帝京長岡（新潟）を5―1で下して2回戦に進んだ。22年ぶりの選抜大会勝利。東北は二回までに4点を奪い、4投手の継投で逃げ切った。第2試合は高川学園（山口）と英明（香川）が対戦。