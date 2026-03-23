「選抜高校野球・１回戦、東北−帝京長岡」（２３日、甲子園球場）帝京長岡が奇策を繰り出し、甲子園のスタンドをどよめかせた。４点を追う二回、１死二、三塁から遊ゴロ間に１点を返した帝京長岡。なおも２死三塁、カウント１−１から三塁走者の木戸がホームスチールを仕掛けた。左腕投手ということもあり、完全に相手のスキを突いた形となったが、相手バッテリーも冷静に対処。惜しくもタッチアウトとなったが、日本ハム