Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。先日、カバンにモバイルバッテリーを入れようとしたら、残量ランプがゼロでした。仕方なくバッテリーなしで出かけたところ、案の定、午後にはスマホが瀕死状態に。地図アプリが使えず不便な思いをしました。そんな自分に嫌気がさしていたときに出会ったのが、カプセル交換式の「KH113」です。ミ