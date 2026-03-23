Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

先日、カバンにモバイルバッテリーを入れようとしたら、残量ランプがゼロでした。

仕方なくバッテリーなしで出かけたところ、案の定、午後にはスマホが瀕死状態に。地図アプリが使えず不便な思いをしました。

そんな自分に嫌気がさしていたときに出会ったのが、カプセル交換式の「KH113」です。

ミニマルなデザインでとにかく軽い

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公称40gという「KH113」を手に載せてみると、とにかく軽い。スマホと一緒にポケットに入れても重さを意識しないレベルです。本体サイズは小銭入れと同じくらいで、ミニマルなデザインが好印象。

ストラップ型のType-Cケーブルが本体に一体化されているので、見た目の「ガジェット感」が薄いのもポイントです。

これなら持ち歩いてもスマートですし、カバンの中でケーブルが行方不明になることもありません。カラーは落ち着いたトーンで、大人っぽい印象です。

「1秒でフル稼働」は本当か？ バッテリー交換のリアル

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実際にカプセルバッテリーの着脱を試してみました。

本体のボタンを押すと蓋がパカッとオープンして、カプセルバッテリーが露出。

それを取り出して、充電済みの予備バッテリーを差し込みます。蓋を閉じれば交換完了。

時間にして10秒もかかりません。「1秒」というのはさすがにキャッチコピー的な表現ですが、体感としては「あっという間」と言って差し支えないレベルです。

少なくとも、ケーブルを探して繋いで充電を待つ一連の流れに比べれば、圧倒的なスピード感。

着脱のフィーリングも悪くありません。カチッとはまる感触があるので、「ちゃんと装着できたかな？」と不安になることもなし。

力もほとんどいらず、片手で操作できます。カバンの中で手探りでも交換できそうなくらい、シンプルな構造です。

小銭入れサイズの携帯性。本当にポケットで邪魔にならないか

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「KH113」の本体はポケットサイズ。これは公称通りです。ズボンの前ポケットに入れても違和感なし、シャツの胸ポケットにも収まります。イヤホンケースと同じような感覚で、1日中ポケットに入れていても「入れていたことを忘れていた」というレベルでした。

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さらに嬉しいのは、予備バッテリーと本体を両方持ち歩いてもかさばらないこと。予備バッテリーはもう片方のポケットやカバンの小さなポケットに放り込んでおけます。

出先での「もう1本ある」という安心感は従来のモバイルバッテリーでは得られなかったものです。

直挿しType-C端子の実用性。充電中もスマホは使えるか

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「KH113」にはType-Cコネクタが内蔵されていて、ケーブルなしでスマホに直接差し込んで充電できます。これがとにかく便利なんです。

スマホのバッテリー残量が危うくなっても、「KH113」を直挿しするだけで通常の操作に支障なく充電可能。

ケーブルがぶら下がらないので、充電しながらメッセージを打つ、地図を見る、写真を撮るといった動作が自然にできます。

従来のケーブル充電だと「ケーブルの長さの範囲内でしか動けない」「持ち替えるときに引っかかる」というストレスがありましたが、直挿しならそれがありません。

充電ステーション生活。ローテーション運用の快適さ

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「KH113」の真価は、充電ステーションとの組み合わせで発揮されます。筆者はステーションをデスクに設置して運用を試しました。

ルーティンはすごくシンプルに。帰宅したら、スマホを充電した日のバッテリーをステーションに戻して、ステーションで充電済みの新しいバッテリーを本体に入れ替える……たったこれだけです。

これなら充電し忘れるということが構造的に起きませんし、モバイルバッテリーの残量を気にする手間そのものがなくなりました。

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2スロットのモデルでも十分ですが、家族やパートナーとバッテリーを共有する場合は4スロットモデルが便利。

常に2〜3本が充電済みの状態をキープできるので、「誰かが使って空になっていた」というトラブルも起きにくいはずです。

補光ライト ── 自撮りだけじゃない、意外な使い道

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「KH113」に内蔵された自然光LEDライトは、自撮りのクオリティを上げるための補光ライトとして設計されています。

ただ、個人的に気に入ったのは自撮り以外の使い方でした。点滅機能を使えば、夜間の散歩やランニング時の視認性確保に役立ちます。

暗い道で足元を照らしたり、クローゼットの奥のモノを探したりするときにサッと使えるのが便利。常にポケットに入っている小さなライトとして、思ったより出番が多かったです。

今回「KH113」を試してみて感じたのは、充電のことをほとんど考えなくていい状況がつくれる快適さです。

「KH113」はmachi-yaにてクラウドファンディングを実施中です。興味のある方は、一度プロジェクトページよりスペック詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。