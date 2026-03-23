鈴木唯人の市場価値が約6億円アップドイツ・ブンデスリーガのフライブルクで活躍する日本代表MF鈴木唯人の市場価値がキャリアハイの1800万ユーロ（約33億円）へとジャンプアップした。ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」が公開した。現在24歳の鈴木は市立船橋高校から2020年に清水エスパルス入りしプロデビュー。23年1月から半年間はフランスのストラスブールへ期限付き移籍し、同年夏にデンマーク1部ブレンビーへ完全移