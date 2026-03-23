鈴木唯人の市場価値が約6億円アップ

ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクで活躍する日本代表MF鈴木唯人の市場価値がキャリアハイの1800万ユーロ（約33億円）へとジャンプアップした。

ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」が公開した。

現在24歳の鈴木は市立船橋高校から2020年に清水エスパルス入りしプロデビュー。23年1月から半年間はフランスのストラスブールへ期限付き移籍し、同年夏にデンマーク1部ブレンビーへ完全移籍していた。昨季公式戦38試合で12ゴール6アシストを記録し、フライブルクへとステップアップを果たした。

シーズン序盤は控えや出番が限られたが、昨年11月より主力として定着。直近では7日のレバークーゼン戦でゴールを決めると、19日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）ラウンド16のヘンク戦では1ゴール1アシストを記録し、チームをベスト8へと導いた。

その活躍によって市場価値も一気に高まっている。最新の市場価値では1500万ユーロ（約27億円）から1800万ユーロ（約33億円）へと上昇。ブレンビー加入後の2023年1月には90万ユーロ（約1億6000万円）だったが、約2年で20倍へと評価を高めた。

ファンからも「次の代表戦で活躍したらプレミアに引き抜かれちゃうかも」「33億は普通にすげーや」「さすが」「300万ユーロ上がった！えぐ！」「清水の誇りです」「2000万ユーロの大台まであと一歩！」と、コメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）