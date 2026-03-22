◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）広島のドラフト1位・平川が、ドラフト制以降の球団新人では史上初のオープン戦最多安打に輝いた。オープン戦最終戦は「1番・中堅」で先発出場。1点を追う3回1死で迎えた第2打席にスチュワートのカットボールを捉えて右前打。同点の4回2死一、二塁では、育成右腕・大竹の150キロを仕留めて中前適時打を放った。2試合連続のマルチ安打を記録。試合前ま