【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】大谷も「勝てる要素のある試合」と悔いた 侍J最悪のWBC8強止まり…井端監督チグハグ采配の痛恨「大谷翔平に絡むと不幸になる」アメリカ球界では、こんな皮肉が囁かれていると週刊文春（3月19日号）が報じていた。前回のWBC（2023年）。前年に日本人を含めたアジア人打者のシーズン最多ホームラン記録56本を達成して、史上最年少で三冠王を獲得。「神様仏様村上様」とまでいわれた村上宗隆