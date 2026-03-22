3月14日、鮮やかなピンク髪を揺らして笑みを浮かべていた、Snow Man・佐久間大介の姿をキャッチ。アイドルらしい甘いビジュアルで現れたのは、韓国・ソウルだ。ソウル屈指の観光地・明洞から電車で約20分、ソウル最大級のショッピングモール「アイパークモール」。同地に居合わせた日本人ファンが様子を語る。「3月14・15日に佐久間さんが主演を務める映画『スペシャルズ』の舞台挨拶が韓国でおこなわれていたんです。韓国のボー