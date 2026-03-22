3月14日、鮮やかなピンク髪を揺らして笑みを浮かべていた、Snow Man・佐久間大介の姿をキャッチ。アイドルらしい甘いビジュアルで現れたのは、韓国・ソウルだ。ソウル屈指の観光地・明洞から電車で約20分、ソウル最大級のショッピングモール「アイパークモール」。同地に居合わせた日本人ファンが様子を語る。

「3月14・15日に佐久間さんが主演を務める映画『スペシャルズ』の舞台挨拶が韓国でおこなわれていたんです。韓国のボーイズグループ『NCT』に所属する共演者の中元悠太さんと一緒に、配信用の撮影をしながらファンの前に出てきました。

Snow Manは、2025年8月に初めて韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に出演しており、『カリスマックス』の英語バージョンを披露するなど韓国での知名度と人気が高いんです。実際に、出待ちは70人くらいいたのですが、ほとんど韓国人で、佐久間さんを一目見ようとカメラを向けていました。

佐久間さんが手を振ると黄色い歓声が飛び交っていましたよ。佐久間さんも現地ファンに囲まれてご満悦な様子でした。映画の主題歌『オドロウゼ！』がSnow Manの楽曲であることも映画の人気を高めています」

同映画は “ダンス” を軸にした、殺し屋たちによる異色のアクション・エンターテインメントだ。佐久間はキレのあるダンスを披露する一方で、ある業界への挑戦も話題を呼んでいる。

「芸能界屈指の “アニメ好き” として知られる佐久間さんは、声優の仕事がかなり増えているんです。2020年に『ブラッククローバー』で声優デビューを果たし、2026年に入って声優業が急増しました。1月から放送中の『ハイスクール！奇面組』に加えて、放送予定の作品は5作も控えています。2027年放送予定の『尚善』は中国の人気漫画が原作です。

日本が誇るアニメ文化は今や世界中で高い評価を受けており、作品を通じて新たなファンの獲得が見込めます。声優としての活動を広げる佐久間さんにとって、さらなる飛躍のチャンスです」（芸能記者）

まさに万能アイドルだ。