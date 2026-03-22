22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏が、ホームランウイングを設置した中日の本拠地・バンテリンドームについて言及した。ホームランウイング新設により球場がこれまでより狭くなったバンテリンドーム。落合氏は「相手に打たれる可能性も非常に増えるということですよ」と指摘。「そこまでピッチャー陣がうまいこと機能すれば、自分のところに有利にな