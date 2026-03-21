米ワシントンのホワイトハウス【ワシントン共同】トランプ米政権は20日、人工知能（AI）の利用がもたらす課題への対処を目的とした政策枠組みを公表した。子どもの性的被害防止など6項目が柱。AIは経済成長や安全保障に不可欠だとする一方、AIに関連する国民の不安に応えるとした。枠組みでは、子どものAI利用に伴う性的被害や自傷行為の助長を防止する仕組みが必要だと強調した。政治的意見や異論の封じ込めにAIが利用され