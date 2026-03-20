【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 京都サンガF.C.（3月18日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】脱臼か？手をついて接触転倒した瞬間V・ファーレン長崎のエースを悲劇が襲った。無念の負傷交代にファンは騒然とした。3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、長崎はホームで京都サンガF.C.と対戦。1点リードで迎えた18分、長崎が相手陣内の左サイドにボールを蹴り込むと、FWチアゴ・