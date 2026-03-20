【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 京都サンガF.C.（3月18日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

【映像】脱臼か？手をついて接触転倒した瞬間

V・ファーレン長崎のエースを悲劇が襲った。無念の負傷交代にファンは騒然とした。

3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、長崎はホームで京都サンガF.C.と対戦。1点リードで迎えた18分、長崎が相手陣内の左サイドにボールを蹴り込むと、FWチアゴ・サンタナが反応する。開始早々に先制点を決めていた背番号9は、京都のDFエンリケ・トレヴィザンを背負う形でボールキープを試みた。

サンタナは腕を使ってトレヴィザンのアプローチをけん制するも、トレヴィザンが外側から回り込み、身体を絡めるようにしてボールを突こうとしてきた。すると、両者は身体がもつれ合い、サンタナの上にトレヴィザンに乗っかる形で倒れ込んだ。

ボールはトレヴィザンが奪って京都ボールになったが、サンタナは肩を押さえて立ち上がることができない。主審のホイッスルが鳴ることもなく、そのままプレー続行となった。

京都が自陣からパスを繋いで攻め込む間も、サンタナはまだピッチに仰向けになったまま。接触から約35秒後、長崎の選手がボールをタッチラインの外に蹴り出してプレーが中断。サンタナは右肩を押さえ、顔を歪めて倒れ込んだところから動くことができない。医療スタッフが駆けつけ、状態を確認する。そこには主審や京都のGK太田岳志やDF鈴木義宜が様子を気にかける。長崎のエースに起こったアクシデントにスタジアムが騒然とした。

リプレイ映像を見ながら解説・徳永悠平氏は、「肩ですかね。エンリケ選手と競り合った時に。もしかしたら手のつき方が悪かったのか。ついた後に上に乗られた感じがあるので」と言及すると、実況・佐藤肖嗣氏が「右肩からついて上から重さがのしかかったような形ですね」と状況を整理。徳永氏は「ただファウルではないと思うので。エンリケ選手もよい対応をしたと思います。手をついた時の形が悪かったですね」とコメントした。

SNS上では「サンタナ痛そうだな」「巻き込まれてるやん」「えっ？やばくない？」「これはやばいやつやろ」「おいおいマジかよ」「脱臼か？」「マジかよ」とファンからの悲鳴が上がった。

サンタナはゆっくりと立ち上がり、肩を上げながら状態を確認する。長崎サポーターが心配そうに見つめる中、サンタナはプレーを再開させた。ピッチを走るも、その表情は苦虫を嚙みつぶしたよう。25分には肩を押さえて座り込み、27分に無念の負傷交代となってしまった。

試合後、サンタナは個人のSNSを更新せず、クラブ公式からも怪我のリリースは出ていない。次節は中2日でやってくるだけに、エースの状態が心配される。

なお、先制した長崎だったが、42分と75分に失点を許して逆転負けを喫している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）