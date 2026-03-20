連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が、当初予定されていた20日午後9時半から15分繰り下げの午後9時45分から放送される。公式サイトなどで「【放送時間変更のお知らせ】」と題して報告。「本日放送予定の虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』の放送時間が、『ニュースウオッチ9』の放送時間変更にともない、午後9時45分からに変更になります」と理由を説明した。【写真】よね＆轟コンビが再び！場