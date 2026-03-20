「とうきょう若者ヘルスサポート（以下、わかさぽ）」は、10代が抱えるからだやこころの悩みを、電話やメールなどで気軽に相談できる東京都の相談窓口。2026年3月14日（土）に開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』では、オレンジ一色の鮮やかなブースが設けられ、来場者が楽しめるコンテンツを実施。ブースをきっかけに、TGC来場者にも「わかさぽ」を広く知ってもらう機会となった。©マイナビ TGC 2026 S/S©マイナビ TGC