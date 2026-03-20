「とうきょう若者ヘルスサポート（以下、わかさぽ）」は、10代が抱えるからだやこころの悩みを、電話やメールなどで気軽に相談できる東京都の相談窓口。2026年3月14日（土）に開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』では、オレンジ一色の鮮やかなブースが設けられ、来場者が楽しめるコンテンツを実施。ブースをきっかけに、TGC来場者にも「わかさぽ」を広く知ってもらう機会となった。

©マイナビ TGC 2026 S/S

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もっと詳しく知りたい人は、この記事で相談方法や相談できる内容をチェックしてみて！

からだやこころのこんな悩み、あるよね？

好きな人がいると、自分の体型やニキビなどの肌トラブルが気になってしまうもの。彼氏ができれば避妊方法が気になるし、生理がこなくて悩んでいる人もいる。ほかにも、立ち上がった時にクラッとする貧血や生理痛、家族や友だちとの関係など、思春期真っ最中のティーンにはこころとからだの悩みがつきもの。

解決がむずかしい悩みも多いからこそ、誰にも言えない悩みをひとりで抱え込まず、専門家に相談してみるのもひとつの方法。

実はこうした悩み、東京都の若者向け相談窓口「わかさぽ」で相談可能なの知ってた？

「わかさぽ」って何？

「わかさぽ」は、都内に在住・在学・在勤する中学生以上の10代なら誰でも利用できる相談窓口。資格を持つ看護師等が対応してくれるのが大きなポイント。内容によっては、必要な相談窓口を紹介してくれることもある。相談できるのは基本的に本人のみ。秘密は守られるので安心でき、心配な人は匿名での相談も可能。

相談方法は、電話・対面・メールの３種類。メールは随時受け付けているが、回答の時間が決まっているため、急ぎの場合は電話での相談がおすすめ。対面相談は、恵比寿・新宿・池袋・八王子・町田の5か所（※2026年3月時点）から行きやすい場所を選べる。お菓子やドリンクが用意された個室で、リラックスしながら相談できるのも魅力。

なお、対面相談は事前予約が必須！

実際にあった悩みはこんな感じ！

実際に寄せられているのは、下記のような悩み。思春期なら誰もが気になる内容で、もちろん下記以外の相談も受け付けている。「こんなこと相談していいの？」と思わず、気軽に相談してみて！

「生理痛が重くて、しんどいです。痛みが軽くなる方法を知りたい」

「周りの子と比べて、自分の見た目が気になる」

「ちゃんと夜に寝ているのに、授業中どうしても眠くなってしまうのはなんで？」「友だちや家族との関係について悩んでいる」

「今は妊娠を望まないけど、自分の避妊方法が適切なのか気になる」

「避妊に失敗してしまった。どうしたらよいか。緊急避妊薬ってどんな薬？」

「生理が予定より遅れていて、妊娠したかもしれない」

相談方法は？

相談方法は、電話相談・対面相談・メール相談の３種類。それぞれの方法をくわしくチェックしてみよう。

電話相談

＜電話番号＞

0120-372-463 (みんなに よりそう）

※通話料無料 ＜受付時間＞

毎週月〜金曜日：午後3時から午後8時まで

毎週土・日曜日：午前9時から午後2時まで

（元日は休み）

対面相談

＜会場＞※2026年3月時点

恵比寿会場（東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル）

新宿会場（東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー）

池袋会場（東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル）

八王子会場（東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア）

町田会場（東京都町田市原町田6-10-3 リンズパークビル） ※2026年4月以降はわかさぽホームページをご確認ください。

※相談会場は上記の建物内。会場への行き方は、予約確定後にメールで案内。

※予期しない妊娠の可能性や緊急避妊の必要性がある方について、希望する場合は対面相談において医療機関・薬局等への同行による支援を行います。 ＜事前予約＞

対面相談は事前予約が必須！「前日15時まで」に予約しよう ＜予約フォーム＞

ここから相談してみる ※2026年3月時点

※2026年4月以降はわかさぽホームページをご確認ください。

メール相談

下記の相談フォームより随時受付。

回答は以下の日時に行うため、急ぎの場合は電話相談の利用がおすすめ。 ＜メール相談＞

ここから相談してみる ※2026年3月時点

※2026年4月以降はわかさぽホームページをご確認ください。

「こんな悩みでもいいの？」と思わずに、まずは相談！悩んだら「わかさぽ」を思い出して！

いざというときも、じっくり話を聞いてほしいときも頼りになる相談窓口。「こんな内容で相談してもいいの？」と迷う必要はない。

悩みの大小にこだわらず、深刻な問題になる前に相談してみよう。こころやからだの悩みが浮かんだときは、「わかさぽ」を思い出して！

Information

●相談窓口：とうきょう若者ヘルスサポート（わかさぽ）

●わかさぽ紹介動画「会議」篇15秒：https://youtu.be/hL4Xj4lTGkw