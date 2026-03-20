TBSラジオ『荻上チキ・Session』(毎週月〜金曜17:00〜)は20日、昨年12月から体調不良で出演を見合わせていたアシスタントの南部広美が、3月で番組を降板することを発表した。同日の放送で、パーソナリティーの荻上チキが、ともに歩んできた時間を振り返りながら、その喪失感と今後への決意を語った。TBS放送センター南部は、昨年12月19日から体調不良のため番組を休演。体調を崩して入院し、退院後も治療を続けており、仕事への復