ベネズエラの初優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表「侍ジャパン」は同国に敗れて連覇を逃し、野球ファンのみならず悲しみや悔しさの声が広がった。そんな中、NHK・井上樹彦会長の発言がネット上で「何様なのか？」と波紋を広げている。【写真】長嶋茂雄さん宅を弔問するも「マナー違反」指摘された元NHK女性アナネトフリ独占放映「望ましくない」と苦言3月18日、NHKは定例記者会見を実施。