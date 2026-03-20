【モデルプレス＝2026/03/20】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。食べても痩せるダイエットレシピを紹介し、話題を呼んでいる。【写真】「夜ふかし」話題の美女「節約にもなって最高」無限もやし＆えのき…簡単手料理公開◆多田さん「いくら食っても痩せ