女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが20日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）のオフショットを公開した。同番組は「振り向いたヘブンさんの顔には、お経がびっしり！暗闇で見たら叫んでしまいそうです」と明かし、顔にお経が書かれた姿のトミー・バストウのオフショットを公開。20日に放送