女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが20日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）のオフショットを公開した。

同番組は「振り向いたヘブンさんの顔には、お経がびっしり！暗闇で見たら叫んでしまいそうです」と明かし、顔にお経が書かれた姿のトミー・バストウのオフショットを公開。

20日に放送された第120話では、トキは「リテラリーアシスタント（創作活動の手助け役）」として怪談集めに奔走。夜な夜な「むじな（アナグマの異称）」「ろくろ首」「葬られた秘密」「雪女」「耳なし芳一の話」などを語り、ある夜ヘブンは耳なし芳一に扮装した姿でトキを驚かせ笑い合った。そしてトキとヘブン（雨清水八雲）が共同作業に取り組み、ついに新「KWAIDAN（怪談）」が完成。一家は歓喜に包まれたという展開だった。

これに対し、フォロワーからは「一瞬のカットのために、すごいこだわり」「手の特殊メイクもすごい！」「これには流石に驚きました！」「やっぱりこの人は令和に生まれ変わったラフカディオ・ハーンで間違いない！」「まさかヘブンさんが芳一になりきってるとは…」「暗かったけど楽しいシーンでしたねー」などの声が寄せられた。