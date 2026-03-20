ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が15日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○安藤美姫、現役選手時代の苦悩番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を